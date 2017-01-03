Фото: greatcommissionbaptist.org
Синоптики прогнозируют снег и гололедицу в Алтайском крае в среду, 4 января. Об этом сказано на сайте регионального гидрометцентра.
Так, в отдельных районах края ночью и днем ожидается снег, по югу он будет мокрым, а местами сильным. Кроме этого, на дорогах местами возникнут снежные заносы и будет наблюдаться гололедица. В темное время суток температура составит -3...-8 градусов, которая опустится при прояснении до -8...-13. Днем в регионе -1...-16, а в предгорных районах до +4.
Ветер будет дуть юго-западный, 8-13 метров в секунду. В южных районах порывы до 15-20 метров.
В Барнауле также временами пройдет снег, днем будет мокрый снег и метель. На дорогах местами возникнут заносы и гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -5...-7, а в светлое время суток поднимется до -1...-3.
Ветер также юго-западный, ночью от 8 до 13 метров в секунду, а днем 12-17 м/с.
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