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Все трассы открыли для движения в Алтайском крае - МЧС

, ИА "Амител"
Дороги перекрывали с 1 января из-за отсутствия видимости, сильных порывов ветра и снега

Фото: vailmpg.com

Все дороги открыли для проезда всех видов транспорта в Алтайском крае, сообщает региональное управление МЧС России. Уточняется, что для стабилизации обстановки привлекалась значительная группировка сил.

В пресс-службе напоминают, что о перерыве в движении на дорогах краевого значения сообщила дежурная служба "Алтайавтодора" 1 января в 16:00. Причиной этого стало отсутствие видимости, сильный порывистый ветер и снег. Для того, чтобы не допустить рост количества аварий и образования пробок на занесенных дорогах, было перекрыто движение на 14 участках автодорог, в том числе на федеральной трассе Р-256.

Сейчас все дороги расчищены, а ограничения сняты, пишет пресс-служба. Всего над стабилизацией обстановки работали свыше 300 человек: представители дорожных служб расчищали проезжие части (1054 километра участков трасс), полицейские обеспечивали безопасность дорожного движения, а представители администраций муниципальных образований организовывали работу специально созданных групп. Оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов постоянно дежурили на дорогах, а в региональном управлении МЧС России работал оперативный штаб.

В итоге совместная работа позволила избежать серьезных происшествий. Однако водителям напоминают о важности соблюдения ПДД и просят быть осторожными.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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