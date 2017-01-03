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Курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже на открытии торгов во вторник, 3 января, снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, состоявшихся 30 декабря, на 30 копеек и составил 60,97 рубля. Об этом сообщает ТАСС.
На открытии торгов также вырос индекс ММВБ на 0,57%, до 2245,39 пункта. Долларовый индекс РТС прибавил 0,53% и стал равен 1158,41 пункта.
В то же время стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале текущего года на бирже ICE в Лондоне подорожала по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 0,55%, до $57,13 за баррель.
РИА Новости добавляет, что курс евро к рублю снизился на 57 копеек, до 63,96 рубля.
"Российская газета" добавляет, что Московская биржа будет работать с 3 до 6 января, а на Рождество торги будут закрыты. Издание отмечает, что на всех рынках биржи выходными также будут 23 и 25-26 февраля.
Комментарии
Нужно срочно менять на рубли купленные по 85р доллары! Иначе совсем скоро нефть будет снова стоить 120 а рубль 30!
угу. сколько раз уже рубль отскакивал уже до старых докризисных значений