Фото: openpolice.ru
Новосибирские и алтайские полицейские задержали по "горячим следам" подозреваемого в убийстве женщины. Мужчину задержали на территории Алтайского края, передает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.
Тело 35-летней женщины с многочисленными ножевыми ранениями нашли во вторник, 3 января, в 5:20 на улице Державина в Центральном районе Новосибирска. Оно находилось в спальном мешке, который очевидцы обнаружили рядом с мусорными баками. После этого на место сразу выехала следственно-оперативная группа. Для установления личности и предполагаемого местонахождения подозреваемого правоохранителям понадобилось лишь несколько часов. Они выяснили, что мужчина направился на машине в сторону Алтайского края, чтобы скрыться от стражей правопорядка.
В итоге новосибирские оперативники вместе с коллегами из Алтая задержали подозреваемого, которым оказался 22-летний уроженец Иркутской области.
Сейчас на месте преступления работают полицейские и следователи. Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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