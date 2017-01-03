Фото: blogspot.com
Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что возвращение Крыма в состав РФ было законным. Соответствующие слова она произнесла в эфире телеканала BFM-TV, передает ТАСС.
Она напомнила, что был организован референдум и жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ, поэтому Ле Пен не видит никаких оснований "ставить под сомнение этот референдум".
Агентство напоминает, что французские власти не признали возвращение Крыма в состав России.
Кроме этого, Ле Пен отметила необходимость установления стратегических отношений между Москвой и Парижем в рамках борьбы с "Исламским государством" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ), добавляет "Лента.ру".
Комментарии
за 9 миллионов евро безвозвратного кредита, выданных под избирательную компанию другом Владимиром , могла бы и микрофон сжевать после утверждения. * в доказательство.)