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Новое нефтяное месторождение открыли в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sputnik Беларусь и пресс-службу объединения "Белоруснефть".
Уточняется, что месторождение появилось на нефтяной карте Белоруссии еще в декабре прошлого года. Его открыли в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и назвали "Угольское", сказано в сообщении.
Запасы месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти. Точнее их оценят после бурения разведочной скважины, отмечают в нефтегазодобывающей компании.
Нефть с "Угольского" находится довольно глубоко, в низкопроницаемом коллекторе и относится к труднодоступным запасам.
При этом есть положительный фактор для разработки, пишет агентство, - аномально высокое пластовое давление.
Комментарии
Договаривались-договаривались ОПЕКовцы, Путин им вторил-вторил, а Батька возьмет и все им испортит! Не, ну а чЁ, Путину нужна дорогая нефть, потому что у России за душой больше ничего нет, а Батьке нужна дешевая нефть для того, что бы себестоимость белорусских товаров была низкая и они могли бы спокойно конкурировать.