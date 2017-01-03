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Российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений по итогам большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря минувшего года, в частности, проанализировать практику изъятия детей из семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Поручение адресовано министерству труда и социальной защиты, Общественной палате РФ и детскому омбудсмену. Они должны проанализировать соответствующую практику "с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью".
Напомним, на пресс-конференции одна из журналисток задала главе государства вопрос по теме ювенальной юстиции. Она отметила, что проблема вмешательства в семью и возможного изъятия ребенка при подозрении на нарушение его прав требует дополнительного обсуждения.
Тогда президент заявил, что также выступает против "перекошенных стандартов ювенальной юстиции" и пообещал вновь вернуться к данному вопросу. "Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо", — подчеркнул глава государства.
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