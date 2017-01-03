Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула удивился новому способу замера тонировки стекол авто, который использовали правоохранители. Соответствующий ролик он опубликовал в паблике Barnaul 22 "ВКонтакте".
Согласно подписи к видео, инцидент произошел в понедельник, 2 января.
"Такого у меня ещё не было!" — написал автор записи.
В комментариях пользователи напомнили, что тонировку замеряют на стекле и на просвет. Некоторые подписчики отметили, что тонировать стекла вообще не следует, и встали на сторону полицейских.
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