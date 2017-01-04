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Синоптики прогнозируют потепление в Алтайском крае, а также мокрый снег и гололедицу. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
В крае днем в отдельных районах пройдет снег, по югу он будет мокрым, а местами сильным. На улицах будут наблюдаться гололедные явления, а на дорогах местами снежные заносы и гололедица. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов мороза, при этом в предгорных районах столбик термометра поднимется до +4. Ветер будет дуть юго-западный, 8-13 м/с, с порывами до 15-20 метров в южных районах.
В столице региона временами ожидается мокрый снег, возможна метель. На дорогах местами также возникнут заносы и гололедица. Температура будет равна -1...-3 градусам. Ветер юго-западный, 12-17 метров в секунду.
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