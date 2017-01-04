Спектакль для всей семьи "Новогоднее путешествие Незнайки" предлагают посетить барнаульцам в дни новогодних каникул. Проект представляют Дворец культуры города Барнаула и творческое объединение "АРТ ПЛЮС" (г.Москва). Зрителей ждут приключения любимых героев, которым предстоит преодолеть множество испытаний. Но праздник начнется еще раньше — в фойе у новогодней ёлки, где юных гостей встречают Дед Мороз и Снегурочка. Премьера представления уже прошла и оставила у зрителей самые яркие впечатления. Смотрите сами:
Видео предоставлено администрацией Барнаула
Билеты можно приобрести в кассах "Алтайбилет": ДК г.Барнаула, Дворец спорта, театры города, торговые центры "Огни", "Пионер", "Сити-Центр".
Телефоны для справок: 40-30-95, 58-16-98, групповые заявки: 8-913-023-22-23.
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