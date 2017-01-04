Порядка 400 террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в России) вместе с высокопоставленным командиром под видом беженцев проникли из Сирии в Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.
По данным английской газеты, отряд возглавляет 27-летний албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Он известен не только как лидер косовских албанцев ИГ, но и как успешный вербовщик в ряды террористов. В интернете публиковались фотоотчеты, на которых он отрезает голову пленнику, а также видео, в котором главарь лишал жизни человека выстрелом из гранатомета.
По данным СМИ, террористы сейчас вынуждены бежать из зоны боевых действий после поражений от сирийской армии и ее союзников. Боевики переодеваются в обычную одежду и пытаются затеряться в толпе беженцев. И только единицы попадают в поле зрения спецслужб, большинству удается уйти незамеченными.
По данным правоохранителей, в планы Мухаджери и его сторонников могут входить атаки на международные и государственные учреждения, а также сербские православные церкви.
Комментарии
И что теперь? Европу бомбить придётся?
4.01.2017 08:39 - гость - И что теперь? Европу бомбить придётся?
если оставшиеся эропланы не потопим
Сербам бы вообще надо по тихому всех "беженцев" прикрывать вниз головой