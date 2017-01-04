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Новости

Главарь ИГИЛ и его 400 боевиков оказались в Европе под видом беженцев - СМИ

, ИА "Амител"
Террористы планируют атаковать государственные учреждения в Косово и православные церкви в Сербии

Порядка 400 террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в России) вместе с высокопоставленным командиром под видом беженцев проникли из Сирии в Косово, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

По данным английской газеты, отряд возглавляет 27-летний албанский джихадист Лавдрим Мухаджери, также известный под именем Абу Абдулла аль-Косова. Он известен не только как лидер косовских албанцев ИГ, но и как успешный вербовщик в ряды террористов. В интернете публиковались фотоотчеты, на которых он отрезает голову пленнику, а также видео, в котором главарь лишал жизни человека выстрелом из гранатомета. 

По данным СМИ, террористы сейчас вынуждены бежать из зоны боевых действий после поражений от сирийской армии и ее союзников. Боевики переодеваются в обычную одежду и пытаются затеряться в толпе беженцев. И только единицы попадают в поле зрения спецслужб, большинству удается уйти незамеченными.

По данным правоохранителей, в планы Мухаджери и его сторонников могут входить атаки на международные и государственные учреждения, а также сербские православные церкви.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2017 08:39
- гость -

И что теперь? Европу бомбить придётся?

0  0
4.01.2017 10:32
- гость -

4.01.2017 08:39 - гость - И что теперь? Европу бомбить придётся?

если оставшиеся эропланы не потопим

0  0
4.01.2017 10:32
- гость -

Сербам бы вообще надо по тихому всех "беженцев" прикрывать вниз головой

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