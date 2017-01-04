Введение санкций в отношении президента Владимира Путина явилось бы чрезвычайной мерой, так официальный представитель Белого дома Джош Эрнест ответил на вопрос, почему Вашингтон не ввел санкции за хакерские атаки против главы РФ.
По данным РИА Новости, накануне в США состоялся брифинг, на котором журналисты попытались выяснить ответ на этот острый вопрос, так как ранее Вашингтон возложил ответственность за кибератаки на американскую систему выборов именно на Россию.
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"Согласно политике введения санкций, лидеры иностранных государств указываются в черных списках только в определенных обстоятельствах. И было бы чрезвычайным, если бы лично Путин оказался в этом списке", — заявил Эрнест.
При этом журналисты подметили, что год назад Вашингтон уличил в кибератаках на компьютерные системы своего правительства Китай. Но в 2015 году американские власти публично лишь уведомили своих сотрудников о том, что их частная информация могла быть похищена. Ответом чиновника на этот вопрос стало утверждение, что эти инциденты слишком разные и далее обсуждать эту ситуацию он отказался.
Напомним, американские сецслужбы не раз обвиняли Россию в хакерских атаках, причем намекали, что РФ поддерживает кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти обвинения "абсолютно голословными", а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что спецслужбы не предоставили никаких доказательств.
Комментарии
В геноциде русского народа для янок Вова свой
Как и ты,недопивший пузырёк боярышника!