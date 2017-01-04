Открытие выставки "Год Петуха" сегодня, 4 января, состоится в Государственном художественном музее Алтайского края, информирует пресс-служба региональной администрации.
Гости и жители краевой столицы смогут увидеть на ней дымковские игрушки, старинную прялку, полотенца, реконструкции глиняных троицких, алейских и заринских свистулек.
Также в экспозицию вошли и детские рисунки. Это проект центра детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" "Дизайнерская разработка образа петуха". Кроме этого на выставке будут проводить мастер-классы по созданию традиционной тряпичной фигурки петуха и новогодней открытки с ним.
Выставка будет работать до 5 марта.
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