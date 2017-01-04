Сестра короля поп-музыки Майкла Джексона Джанет Джексон родила своего первого ребенка в 50 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на журнал People.
Сын поп-звезды и катарского миллиардера Виссама Аль-Мана появился на свет 3 января, роды прошли хорошо.
Пресса сообщила о беременности американской певицы еще в мае, но сама Джанет подтвердила этот факт только осенью.
Комментарии
а что не в 70?
Ну в 70 второго.ага
- гость - 4 января 2017 г. 10:50 Видимо поздно встретила того, от кого хотела родить, хотя конечно яйцеклетка не её полюбак.
Лично проверял,не?
В 70 только Нашым попдивам по-корману плодоносить!
Могу и тебя,гость от 11:42 оплодотворить!
не думаю что петушара на такое способен!
Ну подставляй свой зад,проверю!
А кто это?
ветка гомосеков
т.е. с петушарой ты голубок согласен!