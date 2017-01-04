Светомузыкальное представление "Новогоднее чудо" состоялось в Барнауле за несколько часов до Нового года. Сотни барнаульцев и гостей краевой столицы пришли к храму Иоанна Богослова, чтобы своими глазами увидеть 3D-проекции, увлекательный танцевальный флешмоб и единственный в городе масштабный новогодний салют, который прогремел 31 декабря.
Если вы пропустили это масштабное событие, портал Amic.ru показывает как это было.
Отметим, что подобное представление в Барнауле прошло впервые. Его организаторы — Медиагруппа FM-Продакшн и администрация Барнаула.
Партнеры мероприятия: сеть магазинов бытовой техники "5 элемент", строительная компания "Регионстрой", диспетчерская Служба Заказа Такси "Минимум", центр отдыха и развлечений "Арена-Парк", сеть магазинов фейерверков "Пироман", гипермаркет товаров для стройки и ремонта "Знак", торговый центр "7 Континент", автоцентр "Барнаул Моторс" – официальный дилер КИА и Шевроле НИВА.
Комментарии
Это нечто! Как мyжики живут с женщинами, у которых изурoдованы брoви? Кто вообще внушил женщинам, что делать брoви, как будто нарисованные маркером, это модно?
Женщины, уверяю вас, это - урoдство!!!
И я -тоже!
Сейчас все девчонки по одному-двум образам себе лицо делают. Ни изюминки-искорки, ни красоты, ни фантазии.
А еще ногти-лопаты, тоже интересно для кого девчонки их лепят, наверное друг перед другом выбражают, не для мужчин точно...
А еще ногти-лопаты, тоже интересно для кого девчонки их лепят, наверное друг перед другом выбражают, не для мужчин точно...
Роллы так брать удобнее