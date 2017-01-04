Очевидцы сняли на видео пассажирский самолет, который выкатился за границы взлетно-посадочной полосы в Калининграде, сообщает Лента. Это был авиалайнер компании "Аэрофлот", на борту которого было 167 пассажиров.
Как стало известно, Airbus A321 компании "Аэрофлот", выполнявший авиарейс Домодедово-Храброво, при посадке выехал за ВПП. Людей эвакуировали, самолет с поврежденным шасси отбуксировали.
Позже за помощью к врачам обратились три человека. На данный момент начата доследственная проверка, о причинах ЧП не сообщается.
Комментарии
блондин перепутал газ с тормозом?
Нужно полеты российских авиакомпаний просто запретить в праздники.
Пишут, толи в лед толи в снег на полосе забурились, но что-то верится с трудом. Такой махине должно быть по барабану.