Российский телесериал "Человеческий фактор", вышедший в прокат в 2014 году, запретили показывать на Украине, информируют РИА Новости. Госагентство Украины по вопросам кино 3 января сообщило, что уже отменило госрегистрацию и аннулировало прокатное удостоверение этого сериала.
Напомним, в 2015 году на Украине вступил в силу закон, который запрещает трансляцию любых кинолент и песен, созданных после 1991 года, в которых присутствует "пропаганда" российских силовых структур.
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания опубликовал полный список из 544 фильмов, запрещенных к показу в стране для "защиты от информационной агрессии". В "черном списке" оказались кинокартины, снятые по произведениям Гоголя, Булгакова и Куприна.
Комментарии
Как я понимаю, то что запрещают на Украине, это проплаченная реклама российского дерьма.
Я вооще оченнь люблю всё окропское,а особливо-мою сужненную-Надюшу Савченко!
Как??? На братской Украине??? Где у братушек мозги, а не дерьмо???!!! Не верю!!!
МоЙ мозг-дерьмо!
12:33
поэтому ты его с чужими мозгами путаешь
Верно поступили, жаль это говно снимают и показывают в Росси.
Не смотрел, но одобряю.
5 дней государство в сисю, вся страна "детей пьяного ужина" стряпает ... -но что бы хохла не обасрать- ни как
Массаж мозга очень любит Гоголя. Особенно про Тараса Бульбу. Он утверждает, что Гоголь - путриот
Книги российских писателей еще не жгут?