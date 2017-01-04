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Новости

Стала известна новая версия гибели "Титаника"

, ИА "Амител"
При крушении "Титаника" в 1912 году погибли более 1,5 тысячи человек из 2,5 тысяч пассажиров

Причиной крушения "Титаника" стал пожар в топливном отсеке, приводят РИА Новости новую версию трагедии со ссылкой на британского журналиста Шенана Молони, который 30 лет исследовавшего историю корабля.

По версии мужчины, пожар на борту вспыхнул еще до выхода корабля из Саутгемптона, но членам экипажа об этом говорить запретили. В течение нескольких недель пламя пытались погасить, но эти попытки не увенчались успехом. В результате обшивка "Титаника" нагрелась в определенном месте до 1000 градусов по Цельсию и сталь у тратила свою прочность. В момент столкновения с айсбергом метал уже был слишком ломким, обшивка не выдержала, в борту возникла огромная пробоина.

В том месте обшивки, которое впоследствии было повреждено из-за столкновения с айсбергом, исследователь обнаружил следы сажи. Специалисты подтвердили, что они, с большой вероятностью, возникли из-за возгорания в одном из топливных хранилищ лайнера.

Таким образом, как утверждает журналист, причиной трагедии стал не столько айсберг, сколько сильное возгорание внутри топливного хранилища. 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2017 12:50
- гость -

Самая правдопадобная версия на 4й день дикого запоя

0  0
4.01.2017 12:54
Берти Вустер

сколько версий почему поставила в угол кеды группа дятлова? вагон и маленькая телега? а ракитин все по полочкам разложил без всяких групп зачистки кгб и прочих карликов анэнербре

титаник потонул потому что команда была раззвиздяи и айсберг вспорол ему корпус, всё. катастрофа никогда не является следствием одной ошибки. это всегда череда, когда предыдущий косяк усугубляет последующий.

0  0
4.01.2017 12:55
- гость -

дурень да и только. Дым то куда уходил?

0  0
4.01.2017 13:07
- гость -

Все очевидно - виноват или Воффка или Абама-рама

0  0
4.01.2017 13:09
- гость -

4.01.2017 12:55 - гость - дурень да и только. Дым то куда уходил?

под воду, через пожарный гидрант (понял,нет)

0  0
4.01.2017 13:33
- гость -

А ТУ-154 в Сочи от чего упал он не может нам рассказать?

0  0
4.01.2017 13:41
- гость -

горение угля в угольных отсеках на пароходах это не новость и не такая уж редкость для тех времён!!! а вот если бы корабль не столкнулся с айсбергом, то не потонул бы!!! так от чего утонул "Титаник"?

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