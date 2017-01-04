Экс-тренер женской сборной России по биатлону, а сегодня главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую команду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщают РИА Новости.
Именитый спортсмен заявил, что в том случае, если в отношении русских ранее сказанное окажется правдой, их следует исключить и дать олимпийскую паузу.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации новой части доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил от соревнований биатлонисток Яну Романову и Ольгу Вилухину, которая в ноябре объявила о завершении карьеры.
Комментарии
Дожрались- пирамидонщики сраные
Бедненький, как же тебя, Первое, ключевое здесь слово "если в отношении русских ранее сказанное окажется правдой". Второе, по должности он был обязан знать применяют ли его подопечные допинг, поэтому либо он лжет, что не знал и был соучастник, либо допинга не было. Тогда смысл ТАКОГО заголовка?
У этой шведской балаболшки пихлера в своей бошке пора винтики подкрутить.
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