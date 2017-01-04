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Вода и свет подорожали на 50 процентов в каждой третьей российской семье

, ИА "Амител"
Эти квитанции хозяева получать в конце января

Свет и вода подорожали сразу на 50% в каждой третьей российский квартире, где не установлены счетчики, сообщает "Российская газета". Издание напоминает, что с 2017 года наказание за это нарушение ужесточается — коэффициент увеличен до 1,5. Эти квитанции хозяева получать в конце месяца.

Штраф не пришлют только тем гражданам, где установить приборы учета нет технической возможности. Преимущественно речь идет об аварийных и ветхих домах, а также строениях, подлежащих сносу.

На сегодняшний день, по подсчетам экспертов, счетчики на воду стоят только в 65-69% квартир и домов. Электросчетчики есть у 95% россиян. Одной из главных причин нежелания устанавливать приборы учета, отмечает газета, является попытка экономить. Те, у кого нет приборов учета, сегодня платят по нормативу, который зависит от количества прописанных в квартире. По факту в квартире может быть прописан один человек, а проживать, например, четверо. Платить хозяин будет за одного, а воды и электричества будет лить и жечь в разы больше. А оплачивают эти излишки, как правило, соседи.

Следующим шагом может стать автоматическая система снятия показаний без участия самих жильцов, уверена исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

"Надо оснастить все квартиры и дома однотипными устройствами, которые будут автоматически передавать данные о потреблении воды и электричества. Это могло бы снять массу проблем: от нежелания устанавливать приборы до несвоевременной передачи данных и "скручивания" показаний". Для этого надо внести изменение в закон, признав эти счетчики общедомовым имуществом", — считает Разворотнева.

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

4.01.2017 13:48
- гость -

Эффективность, с которой мы сталкиваемся в реальной жизни - это эффективность изъятия денег из наших карманов

0  0
4.01.2017 13:51
2

Какое отношение это имеет к Алтайскому краю? У нас НЕТ повышающих коэффициентов от слова совсем. "Есть ли жизнь на Марсе, нет ли ..."

0  0
4.01.2017 13:54
- гость -

омиг, у вас в заголовке ошибка

0  0
4.01.2017 13:55
2

И все-таки в статье ложь "Свет и вода подорожали сразу на 50%". Коэффициент изменится с 1,4 до 1,5 (там где он есть). Т.е. рост на 7%, а не на 50% в 2017 году. Мда... Нужно каждый факт проверять.

0  0
4.01.2017 14:13
- гость -

Чёта гусик (2) засекатил толстыми ножками-у корытца пристроен?

0  0
4.01.2017 14:19
- гость -

а потом, когда народ начинает экономить, имея счетчики, они говорят, что падает прибыль и пр..., нужно повышать тарифы) замкнутый круг

0  0
4.01.2017 14:25
anna_mailru

во втором заголовке тоже ошибка!? "ь"

0  0
4.01.2017 14:30
- гость -

Потом за свой счет заставят покупать чудо-счетчики, передающие показания. Фирмы, выпускающие эти счетчики, будут очень довольны.

0  0
4.01.2017 14:31
2

14:13 Правда глаза колет? По существу есть что сказать? Теперь перевод для таких как ты - в стране более 90% домов имеют счетчики, только в трети регионах по решению местных органов есть коэффициенты с 2013 года с ростом на 7% каждые полгода для тех у кого нет счетчиков и только в тех домах , где есть возможность их установки. К Алтайскому краю и еще к почти 60 это никаким боком. Сравни с новостью - вывод тебе выгодна ложь в статье, почему другой вопрос, интересно почему ты эту ложь защищаешь? 14:19 интересно, кто так говорит, расскажи, заодно поведай на сколько растут тарифы и растет инфляция. Полагаю сольешься по существу вопроса.

0  0
4.01.2017 14:38
2

14:30 "Потом за свой счет заставят покупать чудо-счетчики, передающие показания. Фирмы, выпускающие эти счетчики, будут очень довольны." - Вот Вы и определили интерес в этой теме и кто его лоббирует и защищает,а с учетом того что с 01.01.2015 году нормативы были на воду существенно (в разы) снижены, понятно зачем будоражат людей, тем более на отдыхе))).

0  0
4.01.2017 14:39
Ru.банок

Да здравствуют судьбоносные решения партии и правительства. Все голосуем за ввп! p.s. для тупых едерасов поясняю - это сарказм.

0  0
4.01.2017 14:47
- гость -

Какая ,гусик, мне,госдеповскому шпийёну, может быть правда!Мне бы в ваше корытцё касторки бы подмешать-но вы,пока, оченя бдитильны.

0  0
4.01.2017 14:47
- гость -

- гость - 4 января 2017 г. 14:13

ПОД (2) Босямбра хлеборезкой чешит , меняет формы без конца,как НЛО.

0  0
4.01.2017 14:48
- гость -

Ru.банок Вот и понятен умственный уровень данного комментатора, за чьи интересы он болеет и чьи представляет. конкретно в данном случае он за рост нормативов и тарифов. Так как в здравом уме человек не может этого (призывать платить частным лицам больше),то понятно, что интересы данного чел-а не совпадают ни с интересами правительства, ни населения. Тебе бы пошла подпись - более за интересы олигархов.

0  0
4.01.2017 14:50
2

Все понятно с гостями, кроме 14-48. Сказать нечего, одни сопли. Увы, против фактов не попрешь. Так кто чьи интересы защищает, вопрос впрочем в в пустоту. Дальше будет поток ...

0  0
4.01.2017 14:53
2

14:47 И таки я не БОСС. И не в ЕР. Хотя вам не понять. Идите учитесь читать и считать. Как вы кинулись ложь-то защищать, наверное из любви к родине, вот только где она у вас?

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