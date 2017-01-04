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Гигантские елки из машин составили в России. Видео

, ИА "Амител"
Идея флешмоба быстро разошлась по соцсетям и на нее откликнулись сразу несколько городов

Сразу в нескольких российских регионах автолюбители в честь Нового года решили составить праздничные елки из своих машин. Первыми эту идею реализовали челябинские автомобилисты еще в 2015 году. Тогда в акции участвовали 50 машин.

На этот раз к планированию акции в Челябинске приступили заранее. Сначала были сделаны точные схемы построения авто на бумаге, затем проведена генеральная репетиция и только после этого автоелочку из ста автомобилей продемонстрировали горожанам. К слову, на все действо ушло 2,5 часа – автолюбители выстроили машины с первого раза. В процессе съемки машины начинают включать фары, имитируя новогодние огни.

Эта идея не прошла не замеченной и ее подхватили в Красноярске. Тут флешмоб с участием машин без подготовки провели 2 января. В этом городе также было задействовано около 100 автомобилей.

А в Уфе также 2 января выстроились в новогоднюю елку уже 215 авто. Звезда елки была сделана из автомобиля "скорой помощи" и трех патрульных машин.Такде в акции участвовали Хабаровск, Тверь, Оренбург и другие города России.


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Комментарии

4.01.2017 14:47
- гость -

А кто-то говорит, что бензин дорогой...

0  0
4.01.2017 14:51
- гость -

Вся Россия - сплошной флешмоб. Всё всегда только на показуху.

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