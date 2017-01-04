Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что личность исполнителя теракта в ночном клубе в Стамбуле удалось установить, сообщают РИА Новости.
Ранее турецкие СМИ сообщали со ссылкой на источники в полиции, что преступником является гражданин Киргизии или Узбекистана.
Напомним, вооруженное нападение произошло в новогоднюю ночь. Мужчина с автоматом в руках ворвался в переполненный клуб и открыл стрельбу по людям. В результате теракта погибли 39 человек, 69 ранены. Ответственность взяло на себя "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
Сразу задержать преступника не удалось, сейчас его ищут.
Комментарии
Путин,не?
Да не,Медведев!