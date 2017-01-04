Хоккейный матч в валенках провели военнослужащие Центрального военного округа в рамках празднования Нового года, сообщает "Российская газета". Специально для офицеров и их семей на лыжной базе "Уктус" организовали спортивный праздник .
Помимо хоккейной встречи военные соревновались в армрестлинге, перетягивании каната, а также на лыжах преодолели дистанцию в пять километров. Также они сыграли в волейболе и футболе на заснеженной площадке.
Специально к соревнованиям здесь оборудовали тир, пейнтбольный полигон, трассы для квадроциклов, снегоходов. В палаточных городках развернули полевые кухни.
Комментарии
Военные - люди подневольные, что сказали, то и делали. Хоть хоккей без валенок.
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