Фото: Федор Пегусов
Днем 4 января на улице Титова, 1, недалеко от остановки "Крытый рынок", глыба подтаявшего снега рухнула с трехэтажного здания на припаркованный автомобиль, сообщает пользователь в паблике " Barnaul 22".
По счастливой случайности никто не пострадал, зато Toyota Platz досталось, как говориться, по полной. Лобовое и боковые стекла вылетели после удара, также замяты двери машины.
"На ул.Титова, 1 снег, упавший с крыши, раздавил Toyota Platz, никто не пострадал!", — пишет пользователь в паблике.
Некоторые читатели выразили сочувствие владельцу машины, другие отмечают, что нужно быть внимательнее и не стоит парковаться так близко к зданию. Вместе с тем портал Amic.ru напоминает, что нужно делать, если подобная ситуация произошла с вами. Подробнее читайте тут.
Комментарии
Хорошо хоть бабёшку не убило, а тока умом малёха тронулась когда к своей жоповозке с сидорами пришла
Ибо нех..й возле дома ставить. Подоткнут под самое крыльцо, людям пройти невозможно !
Вова, сознайся, твоя работа?
А мне бабешку жалко, ей Богу. Она ж не виновата, что родилась без яиц, фильм один был, где в конце сказали, бедные женщины,не обижайте их.
Ну вот троллики повыползали: а если на месте владельца машины был бы ваш ближайший родственник? Владельца здания - под суд!
гость - 4 января 2017 г. 17:35 Владельца здания - под суд
Титова,1 - там 27 организаций, половина - собственники, кого из них под суд?