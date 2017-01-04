Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров убежден, что оснований для переноса даты президентских выборов в России нет, информируют РИА Новости.
Более того, он уверен, что в случае переноса эту ситуацию может использовать в корыстных целях оппозиция без учета причин переноса.
"Я не думаю, что сегодня в руководстве страны есть люди, заинтересованные давать еще один повод для инсинуаций со стороны оппозиции", — заявил глава комитета.
Комментарии
А президент прикажет, и сразу же основания для переноса президентских выборов найдутся! Потому что Совет Федерации независимый
Значит точно, выборы президента будут досрочными! У них всегда так, если что то отрицают, значит так и будет.
А что, уже отрепетировали 70% явку и 70% голосов за правильного кандидата?
Ну не за лёху овального и боженку-точняк!
Более того, он уверен, что в случае переноса эту ситуацию может использовать в корыстных целях оппозиция без учета причин переноса. ++++++++++++++ Оппозиция , как таковая,видится лишь в страшных снах кремлёвских политологов ,на самом деле её не существует.
А вот для местных политологов квасно-ржачного направления ,появился повод сменить риторику
Москва. 4 января. INTERFAX.RU - В Москве не считают НАТО анахронизмом и заявляют о необходимости восстановить с альянсом былые отношения. "Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей", - заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли в Москве считают НАТО реликтом и анахронизмом "холодной" войны."С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. http://www.interfax.ru/russia/544064
А вот для местных политологов квасно-ржачного направления ,появился повод сменить риторику --------------- Скажут "позитифф", первый раз что ли! Им по боку чЁ хвалить, лишь бы оправдать действия Путина