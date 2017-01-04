МКАА "Безопасность полетов" составил топ-3 самых продолжительных авиамаршрутов в мире. На сегодняшний день этот рейтинг возглавляет авиарейс Дели-Сан-Франциско. Время в полете составляет порядка 14,5 часов, расстояние 17,400 км. Но благодаря частым попутным ветрам время в пути существенно сокращается.
Второе место в рейтинге у маршрута Окланд-Дубай. Его протяженность 16,330 км, а продолжительность полета — порядка 17 часов.
Замыкает топ авиарейс Даллас-Сидней: расстояние в 15,900 км самолет преодолевает около 16 часов.
Но в скором будущем этот рейтинг будет скорректирован, сообщает "Российская газета". Дело в том, что австралийская авиакомпания Qantas объявила об открытии полетов с 2018 года по одному из самых протяженных в истории авиации маршрутов: Перт-Лондон. Его протяженность 16,680 км. На Boeing 787 такое расстояние можно преодолеть за 17 часов.
Вместе с тем авиакомпания Singapore Airlines объявила о планах на еще более дальний маршрут — из Сингапура в Нью-Йорк. Его протяженность составит 18,990 км, а продолжительность полета — около 19 часов.
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