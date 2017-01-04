Коллективный "Инстаграм" представительниц прекрасного пола, которые в настоящее время входят в ряды армии Израиля, набирает популярность в интернете.
Девушки делают снимок сначала в военной форме, а затем в купальниках. На некоторых опубликованных в соцсети фотографиях девушки запечатлены с оружием в руках. Согласно израильскому законодательству, все женщины, успешно прошедшие медкомиссию, должны отслужить в армии два года после достижения совершеннолетия.
На аккаунт Hot Israeli Army Girls в Instagram уже подписались более 103 тысяч человек.
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