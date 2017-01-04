Часть экономических санкций Евросоюз снимет к концу 2017 года, убежден британский эксперт консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман.
"Меркель уже оказалась в изоляции на заседании Европейского совета в декабре, когда другие государства-члены (ЕС) отвергли желание Германии расширить санкции против России на год, а не на полгода. Сокращение влияния Меркель наряду с маячащим уходом Великобритании, выборами во Франции и предстоящей американо-российской разрядкой почти гарантируют, что дебаты о санкциях ЕС в отношении России вновь разгорятся в этом году. В совокупности эти факторы делают вероятным, что некоторые секторальные санкции будут отменены к концу 2017 года", — приводит слова Рахман электронная версия европейского издания газеты Politico.
Кроме этого, приход к власти в США Дональда Трампа также дает основание аналитикам на отмену санкций в отношении России, пишут РИА Новости. Кстати, декабрьский опрос агентства Блумберг, продемонстрировал, что более 55% экономистов рассчитывают на смягчение санкций Америки в течение следующих 12 месяцев.
Напомним, взаимоотношения России и Запада ухудшились в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС, США и Канада коллективно пришли к решению ввести санкции против России. В ответ на это РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции.
Комментарии
Не надо отменять - мы ещё не закалились , а экономика не поднялась с колен. Именно подобную полезность санкций и мотивировал президент.