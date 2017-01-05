Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Алтайском крае 5 января, информирует региональный гидрометеоцентр.
В четверг в отдельных районах пройдет снег, по югу мокрый, местами закружит метель. На дорогах прогнозируют гололедные явления. Порывы ветра будут достигать 3-10 метров в секунду, местами 13-18 метров в секунду.
В ночь на 5 января столбики термометров покажут -2…-7 градусов, при прояснении до -12. Днем -1…-6, по югу потеплеет до 0…+5 градусов.
Собираясь на каток с природным льдом, следует особое внимание уделять погодным условиям. В оттепель такие катки закрываются, так как лед делается мягким и рыхлым.
Комментарии