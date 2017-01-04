Страшная авария с участием пассажирского автобуса и грузовой "ГАЗели" произошла на Чуйском тракте, в результате которой погибли несколько человек и есть раненные, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП случилось на границе Косихинского и Первомайского районов. Пользователи в паблике "Barnaul 22" делятся впечатлениями от пережитого ужаса. Некоторое из них помогали доставать раненых и отвезли их в больницу.
"Очень много переломанных. Люди вылетали через лобовое автобуса на встречную полосу. Один водитель жив, другой зажатый в автобусе, надеюсь спасут", — написала одна из очевидцев аварии в паблике.
В ГУ МВД порталу Amic.ru сообщили, что на данный момент констатирована смерть двух пассажиров. Подробности аварии и количество пострадавших уточняется.
Отмечается, что в этом районе скопилась большая пробка из автомобилей и погодные условия оставляют желать лучшего.
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