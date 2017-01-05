Первая неделя 2017-года будет небогата на большое количество премьер. "Викингу", который устанавливает рекорды в российском прокате, с 5 января попытается оказать сопротивление долгожданная экранизация игры "Кредо убийцы". Рассказываем, на что пойти в кино на этих выходных.
"Кредо убийцы"
Режиссер — Джеймс Курзель
В ролях — Майкл Фассбендер, Марион Котийяр, Джероми Айронс
Этот блокбастер выйдет в прокат только 5 января. Однако потенциально он должен показать невероятный результат в отечественном прокате, учитывая что это единственный голливудский конкурент "Викингу" и "Елкам". Благодаря революционным технологиям, позволяющим вызвать в памяти воспоминания прежних поколений, Каллум Линч проживает приключения своего предка Агилара в Испании 15-го века. Каллум узнает, что является потомком членов загадочного тайного общества ассасинов. Накопив невероятные знания и навыки, он вступает в противостояние с могущественной и жестокой организацией тамплиеров в наши дни.
Экранизация культовой игры с Майклом Фассбендером. К слову, в США фильм ругают кому не лень, но после салата "Оливье" это зрелище будет смотреться в самый раз.
Комментарии