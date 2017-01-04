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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 4 января в 20 часов 15 минут в Косихинском районе, сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Столкновение двух пассажирских автобусов на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт" произошло в районе поселка Украинский. По предварительным данным, в аварии два человека погибли, количество пострадавших уточняется", — пояснили в ведомстве.
Более подробная информация устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС.
Напомним, изначально в полиции порталу Amic.ru, сообщили, что в аварию попали пассажирский автобус и грузовая "ГАЗель".
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