Следственный комитет проводит проверку по факту смертельного ДТП с участием пассажирских автобусов в Косихинском районе Алтайского края. Напомним,
авария произошла 4 января около 20 часов 45 минут на 240 километре федеральной трассы Р-256 "Чуйский тракт" в районе поселка Украинский. По предварительным данным, в ДТП погибли два человека. Есть раненные. Их количество пока неизвестно.
"Следователям СК предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении следственного управления.
Между тем, по сообщению МЧС, кроме автобусов участниками ДТП стали еще два легковых автомобиля.
Движение по федеральной трассе Р-256 в Косихинском районе было полностью восстановлено в 00:30 (местного времени) 05.01.2017 года.
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