Фото: пресс-служба МВД по Алтайскому краю
Число погибших человек в результате столкновения двух автобусов в Алтайском крае увеличилось до трех человек.
Как сообщили в региональном управлении МВД, в ночь на 5 января в реанимационном отделении скончался еще один пассажир.
Таким образом, число жертв жуткого ДТП возросло до трех человек.
Напомним, 4 января около 21:00 по местному времени на 240-м километре федеральной трассы Р-256 в Косихинском районе Алтайского края произошло ДТП с участием двух автобусов.
По предварительным данным в дорожно-транспортном происшествии 2 человека погибли, 23 получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 2 несовершеннолетние.
Все пострадавшие доставлены в центральные районные больницы Косихинского района, села Налобиха, города Новоалтайска, города Барнаула.
В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего
По данному факту Следственный комитет по региону начал доследственную проверку.
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