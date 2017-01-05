Хоккеисты молодежной сборной России в серии буллитов проиграла американцам в полуфинале чемпионата мира, проходящего в Канаде.
Как пишет "Р-спорт", игра завершилась со счетом 4-3. Причем в основное время две шайбы забросил Колин Уайт. Еще один гол на счету Люка Канина.
В составе сборной России забросить шайбы в ворота американцев смогли Кирилл Капризов (на 12-ой минуте) и дважды Денис Гурьянов (на 22-ой и 47-ой минутах).
Кроме того, на 46-й минуте российский голкипер Илья Самсонов отразил буллит в исполнении Клейтона Келлера.
В ходе десятиминутного овертайма соперники не смогли забросить шайбы друг другу, а в серии буллитов точнее оказалась команда США. Победу американцам принес бросок Троя Терри.
Матч за третье место и финал пройдут 5 января. Во втором полуфинале в четверг встретятся сборные Канады и Швеции.
Комментарии
Весьма спорный выигрыш. Если по правилам буллиты 3х3, то наши выиграли. Но канадцы сделали 5х5
Почему не пишете, что Устюгов выиграл 4-ую битлонную гонку подряд?
это не канадцы сделали это регламент молодёжного ЧМ
Спорт-экспресс:
"Интересно, что организаторы тоже были не в курсе новых правил: после промаха Андерсона прозвучала сирена об окончании матча, кроме того, открыли выход со льда. Ну а перед броском Капризова (последним в пятом раунде) запутались уже судьи: они посчитали, что все 10 попыток команды уже выполнили, но успели исправиться."
Снова пиррова победа США