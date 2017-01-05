Фото: ВКонтакте
Основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля "Поющие гитары" Анатолий Васильев умер 4 января в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на официальной странице ансамбля в социальной сети "ВКонтакте".
"На 82-м году жизни ушел из жизни легендарный музыкант Анатолий Николаевич Васильев. Вся его жизнь была связана с музыкой. Любимое детище — "Поющие гитары", художественным руководителем которых он был до последнего часа. Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки", — говорится в сообщении.
Как пишут местные СМИ, причиной смерти музыканта мог стать сердечный приступ.
"Поющие гитары" — советский вокально-инструментальный ансамбль, пользовавшийся популярностью в начале 1970-х годов. Самыми известными композициями коллектива стали песни "Синяя песня" и "Песенка велосипедистов".
Комментарии
Еду-еду я по свету у прохожих на виду?
Еду-еду я по свету у прохожих на виду?
Причем здесь песня из кинофильма "Счастливый рейс" еще за 1949 год? Анатолий Васильев был очень хорошим человеком, талантливым музыкантом, отличным аранжировщиком, всегда обладал тактичностью и высокой культурой в общении. Светлая ему память.