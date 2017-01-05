Фото: пресс-служба МЧС по Республики Алтай
Альпинистка сломала обе ноги в горах республики Алтай. Как сообщает региональное управление МЧС, вертолет из Горно-Алтайска вылетел для эвакуации читинки, которая застряла в горах.
По сообщению ведомства, участница зарегистрированной туристической группы из города Томск получила травмы ног — перелом правого голеностопа, и перелом бедра.
26-летнюю девушку передали врачам скорой медицинской помощи и доставили в республиканскую больницу. На борту вертолёта специалисты центра медицины катастроф оказывали пострадавшей необходимую помощь.
По словам участников группы, при спуске с перевала "Купол", девушка оступилась, упала и покатилась вниз, ударившись о камень, при этом она получила травмы ног. Группа спустила её в лагерь, где медик альплагеря оказывал ей первую помощь до прибытия спасателей. Сообщение о происшествии поступило поздно вечером, в тёмное время суток, поэтому было принято решение вылетать на следующий день.
В настоящее время в Республике Алтай на маршрутах находятся 8 туристических групп, общей численностью 100 человек. Эти группы стоят на контроле в Алтайском поисково-спасательном отряде.
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