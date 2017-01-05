Фото: Вячеслав Кондаков
В целях беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники с 9 января будут выполнены работы по установке дорожных знаков, ограничивающих остановку и стоянку транспортных средств в ночное время, на следующих участках улично-дорожной сети города.
Как сообщает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города, в целях повышения пропускной способности и беспрепятственного выезда автомобилей скорой помощи изменена организация дорожного движения на участке ул.Кирова, от проезда Политехнического до пр‑кта Ленина, на четной стороне ул.Димитрова, от пр-кта Ленина до пр‑кта Комсомольского, путем установки дорожных знаков "Преимущество встречного движения".
- нечетная сторона ул.Димитрова, от проезда Политехнического до пр‑кта Ленина, от дома №81 до дома №89;
- четная сторона ул.Димитрова, от пр-кта Социалистического до пр‑кта Ленина;
- нечетная сторона пр-кта Ленина, от дома №47 до дома №49;
- четная сторона ул.Молодежной, от дома №16 до пр-кта Ленина;
- нечетная сторона ул.Молодежной, в районе дома №3;
- четная сторона ул.Малахова, от дома №7 по ул.Кошевого до Павловского тракта, от ул.Взлетной до ул.Балтийской;
- нечетная сторона ул.Антона Петрова, от ул.Шукшина до ул.Попова;
- четная сторона ул.Власихинской, от ул.Малахова до ул.Лазурной;
- нечетная сторона ул.Шевченко, в районе здания №73ак3 по пр-кту Комсомольскому;
- нечетная сторона ул.Путиловской, от пр-кта Комсомольского до пр‑кта Сибирского;
- четная сторона ул.Путиловской, от дома №26 до пр‑кта Комсомольского;
- четная и нечетная стороны ул.40 лет Октября, от ул.Петра Сухова до малой проезжей части пр-кта Космонавтов;
- четная и нечетная стороны ул.Тимуровской, от малой проезжей части пр-кта Космонавтов до ул.Эмилии Алексеевой;
- четная и нечетная стороны ул.Попова, от пр-кта Космонавтов до ул.Веры Кащеевой;
- четная и нечетная стороны ул.Георгия Исакова, от ул.Покровской до малой проезжей части ул.Малахова;
- нечетная сторона ул.Чкалова, от дома №51 до пр‑кта Комсомольского;
- четная сторона ул.Папанинцев, от дома №114 до пр‑кта Красноармейского
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