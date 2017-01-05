Водителей в Алтайском крае в связи с неблагоприятными погодными условиями, во избежание дорожно-транспортных происшествий, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, в плохую погоду и метель, которая обрушилась в последние дни на Алтайский край, необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров при перестроении и торможении, а также выполнять предписания дорожных знаков и указания инспекторов ДПС.
Ранее в результате ДТП с участием двух автобусов в Алтайском крае в Косихинском районе погибли три человека. Еще 29 получили серьезные травмы.
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