Известный румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, , и ответственный за кружу и взлом почты Хиллари Клинтон, дал интервью американским СМИ.
Как пишет Газета.ру, Лаза выразил сомнения относительно обвинений администрации Барака Обамы в адрес России по поводу причастности Москвы к кибератакам. Лазар назвал заявления о причастности России к кибератакам с целью повлиять на президентские выборы в США "фейковой кибервойной" и "истерией".
"Американцы сошли с ума от мысли про то, что русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это безумие. Это истерия, вы понимаете?" — сказал он.
Отметим, что США неоднократно обвиняли РФ в кибератаках. Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что с помощью обвинений в адрес России, Белый дом пытается поставить под сомнение легитимность избрания Дональда Трампа на пост главы США.
Комментарии
А, ну раз какой то хакер сказал, то надо верить.
Чувак, взламывающий чужую почту - авторитет
Массаж, у него отняли бабло, тупо так. Мог бы заказы получить денежные, всё ж мировая известность, а тут истерика, да не в его степь, - ааабиднааа аднака. Конечно, верить, это ж проследить можно.
щас введут санкции против Румынии)))
- гость - 5 января 2017 г. 17:21 --- спасибо! из мавзолея пишите?