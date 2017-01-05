Известный румынский хакер Марсель Лехел Лазар, известный под псевдонимом Guccifer, , и ответственный за кружу и взлом почты Хиллари Клинтон, дал интервью американским СМИ.
Как пишет Газета.ру, Лаза выразил сомнения относительно обвинений администрации Барака Обамы в адрес России по поводу причастности Москвы к кибератакам. Лазар назвал заявления о причастности России к кибератакам с целью повлиять на президентские выборы в США "фейковой кибервойной" и "истерией".
"Американцы сошли с ума от мысли про то, что русские вторгаются в Соединенные Штаты. Это безумие. Это истерия, вы понимаете?" — сказал он.
Отметим, что США неоднократно обвиняли РФ в кибератаках. Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, что с помощью обвинений в адрес России, Белый дом пытается поставить под сомнение легитимность избрания Дональда Трампа на пост главы США.
Комментарии
проспитесь, ОТВЕРГ, а не ОТВЕРГНУЛ
Безграмотнее амиковцев еще никогда не было....
Трабаю дать этаму румынскому какиру с корнями из моссаду расейскае гражданстство
А, ну раз какой то хакер сказал, то надо верить.
Чувак, взламывающий чужую почту - авторитет