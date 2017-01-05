Самолет Ту-134 авиакомпании "Алроса" экстренно сел в аэропорту города Мирный Якутска из-за сигнала об отказе двигателя, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
По предварительным данным, самолет летел в Новосибирск. Самолёт благополучно приземлился в 13-22 по местному времени. Пострадавших в результате ЧП нет.
Причины случившегося уточняются. Через полчаса после вылета возникли неполадки с одним из двигателей, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, отмечается, что на борту лайнера находились вахтовики.
Комментарии
Ту-154 был .
вот так правильно ) Авиарейс 6R 9961 Мирный-Новосибирск экстренно отменен из-за отказа двигателя самолета, — сообщают очевидцы в группе АСТ-54.
Самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса», вылетевший из Мирного сегодня в 10:45 по местному, после взлета совершил экстренную посадку из-за отказа двигателя. На борту находились 150 пассажиров и 8 членов экипажа, никто не пострадал.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2017/01/05/270106-video-ekstrennoj-posadki-tu-154-mirnyj-novosibirsk-vylozhili-v-socseti
Интересно это тот же ТУ-154 данной авиакомпании, который уже совершал Аварийную посадку в Ижме в 2010 году! он был очень сильно поврежден, а затем восстановлен!