Самолет Ту-134 авиакомпании "Алроса" экстренно сел в аэропорту города Мирный Якутска из-за сигнала об отказе двигателя, передает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта.
По предварительным данным, самолет летел из Новосибирска. Самолёт благополучно приземлился в 13-22 по местному времени. Пострадавших в результате ЧП нет.
Причины случившегося уточняются. Через полчаса после вылета возникли неполадки с одним из двигателей, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Кроме того, отмечается, что на борту лайнера находились вахтовики.
Комментарии