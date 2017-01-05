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Почтальон в Бийске ограбила пенсионеров на семь тысяч рублей

, ИА "Амител"
Почтальон всегда грабить дважды

Сотрудники отдела полиции по Бийскому району МУ МВД России "Бийское" привлекли к уголовной ответственности сельского почтальона, присвоившего деньги, предназначенные для выплаты компенсации.

Как говорится в пресс-релизе регионального МВД, с заявлением в полицию обратился пенсионер, проживающий в одном из сел Бийского района, которому не выплатили положенную компенсацию за приобретение твердого топлива. Сумма данной выплаты должна была составить более семи тысяч рублей.

В ходе предварительной проверки было установлено, что деньги, предназначенные для выплаты, незаконно присвоила сотрудница местной почты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенному виновному. Подозреваемая дала признательные показания. Похищенная сумма изъята.


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Комментарии

5.01.2017 16:06
- гость -

Что значит фраза - почтальон всегда грабить дважды?

0  0
5.01.2017 16:50
- гость -

Эта фраза говорит о полуграмотности амика...

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5.01.2017 17:09
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