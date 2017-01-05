Сотрудники отдела полиции по Бийскому району МУ МВД России "Бийское" привлекли к уголовной ответственности сельского почтальона, присвоившего деньги, предназначенные для выплаты компенсации.
Как говорится в пресс-релизе регионального МВД, с заявлением в полицию обратился пенсионер, проживающий в одном из сел Бийского района, которому не выплатили положенную компенсацию за приобретение твердого топлива. Сумма данной выплаты должна была составить более семи тысяч рублей.
В ходе предварительной проверки было установлено, что деньги, предназначенные для выплаты, незаконно присвоила сотрудница местной почты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенному виновному. Подозреваемая дала признательные показания. Похищенная сумма изъята.
Комментарии
Что значит фраза - почтальон всегда грабить дважды?
Эта фраза говорит о полуграмотности амика...
А Набиуллина стала лучшим главой Центробанка в Европе
С НОВЫМ 2017 годом! Cо столетним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической Революции!