УФСИН по Алтайскому краю отказалось комментировать информацию о переводе Ильдара Дадина в одну из колоний региона. Ведомство официально ответило на запрос супруги Дадина Анастасии Зотововой. Копия запроса размещена на ее персональной страничке в твиттере.
"Согласно действующего законодательства, УФСИН России по Алтайскому краю, информацию о местонахождении осужденных не предоставляет. Уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания, администрация учреждения направляет только одному из родственников осужденного (по его выбору), не позднее 10 дней со дня его прибытия", — говорится в ответе ведомства.
Документ подписал начальник краевого управления ФСИН Валерий Усачев. По мнению некоторых правозащитников, именно в этом регионе сейчас находится Дадин. Впрочем, эти данные пока не подтверждены.
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Как пишет "Эхо Москвы", в телефонной беседе с женой Ильдара Дадина Анастасией Зотовой замглавы ФСИН Валерий Максименко рассказал, что в течение двух дней он прибудет в новую колонию и даст знать о своем местоположении родственникам.
Отметим, что гражданский активист Ильдар Дадин осужден за неоднократное участие в несанкционированных акциях, в том числе в поддержку "узников Болотной".
Комментарии
политический ?
Да, уж! Недаром хлопец не хотел из "своей" колонии переводиться, знал что издеваться будут, очевидно его на перекладных везут...
А если вспомнить, в чем "преступление" этого человека.. просто стоял человек с плакатом. Какой ужасный преступник!
А за что его посадили? Власть захватить хотел размахивая плакатиком?
Конституция, Статья 31 Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
измельчали "оппозиционеры" , что не узник совести то либераст и защитник прав олигархов на награбленное в 90.
Хоть бы морду ему реально один раз набили, чтоб не зря про него вспоминали