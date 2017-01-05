Российский пассажирский лайнер, направлявшийся с Сахалина на Курилы, был вынужден экстренно снизиться, чтобы избежать столкновения с иностранным самолетом, предположительно принадлежащему НАТО.
Об этом со ссылкой на свои источники передает агентство "Интерфакс".
"Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка шести тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли", — говорится в сообщении.
По словам источника, этот борт несанкционированно пересекал воздушный коридор, по которому двигался лайнер.
Источник отметил, что после экстренного снижения диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом, но пилоты не выходили на связь.
Официального подтверждения данной информации пока не поступило.
Комментарии
С НОВЫМ 2017 годом! Cо столетним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической Революции!
Как только неопознанный самолет пересек нашу границук, его надо или сажать или сбивать, коли не отвечает. А не рисковать жизнями наших людей. Достало уже это сюсюкание с наглецами.
Симптоматично - российский (!) лайнер - Bombardier...
Алекс 5 января 2017 г. 17:39
А чей же он, если купленный? У вас есть проблемы с собственностью?
12 мильная граница России находится в сторону от Шикотана. А где была наша хваленая С-300 или другая хваленая система? Большая загадка!
империя зла не имеет права сбивать чужие самолеты