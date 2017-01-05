Китайская корпорация ZTE разработала смартфон, управляемый глазом

Фото: www.androidcentral.com
Китайская компания ZTE объявила об успешном окончании разработки смартфона, который будет управляться путем движения зрачка глаза пользователя аппарата, пишет ТАСС.
Как объяснили в корпорации, телефон реагирует на движение глаз благодаря специальной технологии, которая задействована в передней камере гаджета. Внешняя поверхность смартфона будет покрыта специальным материалом, который позволит с легкостью прикреплять телефон к стене, а при необходимости снимать его вновь.
"Благодаря этой новинке пользователь сможет облегчить себе жизнь во многих житейских ситуациях, например, в метро, где нужно одной рукой хвататься за поручень, а другой держать телефон. Перемещать виртуальные страницы не понадобится, достаточно вращения глаз", — говорится в сообщении.
ZTE надеется представить этот продукт общественности к сентябрю 2017 года.
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