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Новости

Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России

, ИА "Амител"
Законопроект будет внесен на рассмотрение в парламент уже весной

Депутат Госдумы от "Единой России"  Виталий Милонов готовит к внесению в парламент законопроект о защите национальной гордости России, пишет РИА "Новости".

Ожидается, что документ установит ответственность за публичные оскорбления явлений, к которым в стране относятся с особым почтением.

В пресс-службе Милонова сообщили, что зачастую некоторые используют свою публичность и СМИ для клеветы или однозначной антироссийской деятельности, при этом их выступления правонарушением не считаются.

"Данные действия могут восприниматься негативно подавляющим большинством общества, однако не являться ни административным правонарушением, ни уголовным преступлением. При этом, данные негативные действия могут вызывать вполне однозначные последствия — раздувание русофобских мифов может спровоцировать недоверие и агрессивность по отношению к россиянам за границей, создавать препоны на пути развития бизнеса и прочее", — говорится в сообщении.

Документ будет подан на рассмотрение уже весной 2017 года.


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Комментарии

5.01.2017 19:20
CALIBR

Милонов предлагает наказывать за оскорбление национальной гордости России ++++++++++++++ Уровень бреда милоновых превышает уровень жизни не милоновых, и, что удивительно, - на Конституцию снова положили болт тяжесть.

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5.01.2017 19:27
Варя

CALIBR,ну зачем вы так сразу наотмашь, ведь в этом есть, ну если хорошенько порыться, хорошая идея.И она хороша уже тем, что может быть этот законопроект(ну если он не прикажет долго жить) определит наконец какие явления будут считаться национальной гордостью на постоянной основе, на кратковременной, и сиюминутной

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5.01.2017 19:44
CALIBR

Я бы ему предложил денно и нощно следить за исполнением: Статья 7

1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

в первую очередь, а национальная гордость за свою страну придёт следом. Уверен.

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5.01.2017 20:02
Алексеевич

На соблюдении Конституции дивидентов не срубишь!

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5.01.2017 20:16
Варя

но по законопроекту вполне можно будет считать национальной гордостью...

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5.01.2017 20:33
Foxie

Сожгите публично американский флаг, ждите ответки и правильно. Патриотизм, как и совесть воспитываются, а не иначе, к сожалению.

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