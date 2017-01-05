Доллар в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг, 5 января, упал ниже 60 рублей впервые с июля 2015 года.
Как пишет "Интерфакс", это произошло на фоне стабильно высоких мировых цен на нефть.
По состоянию на 14.25 по московскому времени единица валюты США стоила 59,82 руб., к 14.50 – 59,50 руб.
Последний раз доллар ниже 60 руб. опускался 31 июля 2015 года. Тогда курс доллара достиг на минимуме значения 59,88 руб. за доллар. На максимуме в тот день он торговался на отметке 61,75 руб. за доллар.
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