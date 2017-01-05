Бомбардировщик В-52 американских ВВС потерял двигатель во время учебного полета. Инцидент произошел в штате Северная Дакота, пишет Лента.ру.
Инцидент произошел в среду, 4 января, примерно в 50 километрах к северо-востоку от базы Майнот.
"Самолет без вооружения, оснащенный восемью турбореактивными двигателями производства компании Pratt & Whitney, успешно совершил посадку. Экипаж — пять человек — не пострадал", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на борту самолета не было какого-либо оружия. Причина неполадок устанавливается.
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